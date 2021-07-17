Власти Японии попросили авиакомпании остановить бронирования новых рейсов, не связанных с ОИ

Правительство Японии попросило авиакомпании приостановить новые бронирования прибывающих в Японию пассажирских рейсов, не связанных с Олимпийскими играми — 2020 в Токио. Об этом сообщает Kyodo.

Министерство транспорта Японии планирует ограничить число прибывающих в страну для беспрепятственного тестирования на коронавирус и другие меры пограничного контроля в аэропортах.

Из-за пандемии коронавируса японское правительство ограничивает число ежедневных прибытий в страну до 2000.

Официально Олимпийские игры — 2020 стартуют 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал участие транс-женщины Лорел Хаббард на Олимпийских играх — 2020 в Токио.