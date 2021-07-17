Народный артист заявил, что «Зенит» может выйти в финал Лиги чемпионов

Народный артист России Сергей Мигицко прокомментировал новость о том, что финал Лиги чемпионов — 2022 пройдет в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось, что Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса игра была перенесена в Порту. 16 июля УЕФА официально объявил, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.

«Это прекрасная новость, я очень рад. Буду счастлив, если удастся попасть на эту игру. Есть ли шанс дождаться там «Зенит»? Почему бы и нет? Мне кажется, что чемпионат Европы, который только что закончился, внимательно смотрели все игроки и весь тренерский штаб команды. На мой взгляд, понятно, к чему стремиться и что нужно делать. Я думаю, что «Зенит» в наступающем сезоне будет играть в еврокубках по крайней мере лучше, чем в прошлом», – передает слова Мигицко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ФИФА может кардинально изменить футбол в будущем.