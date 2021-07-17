Первую в истории транс-женщину на ОИ оградят от повышенного внимания в Токио

Олимпийский комитет Новой Зеландии заявил, что будет защищать от пристального внимания тяжелоатлетку транс-женщину Лорел Хаббард, сообщает Iside the Games.

«Мы очень тесно сотрудничаем с Лорел, как и с любыми спортсменками, но ей мы уделяем особенно много внимания. Постараемся определить, что будет лучше для нее с точки зрения взаимодействия со СМИ. Мы продолжим работать с ней и позаботимся о том, чтобы ее всегда поддерживали», — сказала директор по связям с общественностью и коммуникациям ОК Новой Зеландии Эшли Эбботт.

Напомним, 43-летняя транс-женщина Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии на Олимпийские игры в Токио.

Хаббард выполнила условия допуска, разработанные Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией тяжелой атлетики, в том числе критерии для транс-людей.

Международный Олимпийский комитет одобрил участие таких спортсменов еще в 2015 году.

До решения стать женщиной штангистка Лорел Хаббард носила имя Гэвин Хаббард. Хирургической операции по смене пола не было и все ограничилось гормональной терапией. Однако измененные правила МОК теперь позволяют Хаббард выступать на женских соревнованиях.

Ранее американцы не допустили транс-женщину до олимпийского отбора.