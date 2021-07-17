Гол Миранчука помог «Аталанте» победить в товарищеском матче со счетом 13:0

«Аталанта» в своем первом товарищеском матче в рамках подготовки к сезону 2021/22 разгромила «АльбиноГандино» со счетом 13:0. Один из мячей в контрольной игре на 18-й минуте забил забил россиянин Алексей Миранчук. Он отличился на 18-й минуте. Эбрима Колли и Роберто Пикколи забили по четыре гола, Алессандро Малламе и Кристиана Капоне — по одному.

В чемпионате Италии 2020/21 «Аталанта» заняла третье место, набрав 78 очков в 38 матчах. В том сезоне команда из Бергамо забила 90 мячей, пропустив при этом 47.

В январе 2020 «Аталанта» установила личный рекорд, обыграв «Торино» со счетом 7:0. Та победа стала крупнейшей в Серии А в истории клуба.

Италия. Товарищеский матч.

«Аталанта» — «АльбиноГандино» — 13:0

Голы: 1:0 — Эбрима Колли, 13; 2:0 — Йосип Иличич, 16; 3:0 — Эбрима Колли, 23; 4:0 — Эбрима Колли; 24; 5:0 — Йосип Иличич, 29; 6:0 — Эбрима Колли, 31; 7:0 — Алексей Миранчук, 45; 8:0 — Кристиан Капоне, 63; 9:0 — Роберто Пикколи, 64; 10:0 — Алессандро Малламо, 72; 11:0 — Роберто Пикколи, 74; 12:0 — Роберто Пикколи, 81; 13:0 — Роберто Пикколи, 84.

Ранее «Рома» победила со счётом 10:0 в первом матче после прихода Жозе Моуринью.