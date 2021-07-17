Судья Карасев рассказал, с кем из арбитров ему было комфортно работать на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, с кем из коллег ему было комфортно работать на прошедшем чемпионате Европы — 2020.

«Работа с иностранными арбитрами Куйперсом и Брыхом запомнилась больше всего. Именно с ними было комфортнее всего, потому что это одни из самых опытных судей.

Кейперсу 48 лет, он самый опытный человек и по возрасту, и по количеству регалий, у него очень много финалов. Ему в Нидерландах в центре какого-то города должны поставить большой монумент. Человек представляет страну на высоком уровне на протяжении многих лет.

Я понимаю, как они коммуницируют, это на будущее большой опыт. С немцем Брыхом так же было, человек возрастной и очень опытный. Поэтому и в быту, и в игре было интересно посмотреть на них, взять что-то для себя», — цитирует Карасева «Чемпионат.com».

Бьорн Куйпер судил финальную встречу между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершившуюся победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Феликс Брых отсудил пять матчей на турнире: Нидерланды – Украина, Финляндия – Бельгия, Бельгия – Португалия, Украина – Англия, Италия – Испания.

Карасев начал чемпионат Евро в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия. Также он был резервным на четвертьфинальном матче Чехия — Дания и на полуфинальном Италия — Испания.

Ранее Сергей Карасев сравнил работу на чемпионате Европы и на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).