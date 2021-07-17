Ловчев заявил, что на футбол Черчесова было противно смотреть

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение экс-наставника казанского «Рубина» Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды после отставки Станислава Черчесова.

«Не случайно сейчас появилась именно фамилия Бердыева. Пока мы еще ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев в таком случае самый оптимальный вариант.

Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Также Ловчев добавил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин запоминается лишь остроумными ответами журналистам. Тренерских достижений у него нет. В свою очередь, Бердыев — двукратный чемпион России, обыгрывал «Барселону».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев прилетел в Москву, но утверждает, что по личным делам.