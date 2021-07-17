Шлеменко рассказал, сколько секунд продлился бы его бой с Моргенштерном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко спрогнозировал, сколько продлился бы его потенциальный бой с рэпером Моргенштерном.

«Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от Моргенштерна. Бой бы продлился ноль секунд. По причине того, что вряд ли он вообще состоится. Тем более что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», — приводит слова бойца NEWS.ru.

Моргенштерн и Шлеменко не раз обменивались репликами через СМИ. Очередные высказывания рэпера вызвали бурную реакцию в спортивном сообществе — сначала он предложил запретить ММА, а затем заявил, что готов выйти на бой против Шлеменко за гонорар в $20 млн.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Александр Шлеменко объяснил, почему критически относится к популярности рэпера Моргенштерна.