Россияне не попали в рейтинг самых подорожавших футболистов после Евро

Портал Transfermarkt опубликовал в своем Instagram рейтинг самых подорожавших футболистов после Евро-2020.

Первое место разделили игроки сборной Испании и каталонской «Барселоны» Педри, итальянец Федерико Кьеза, защищающий цвета туринского «Ювентуса» и англичанин Кэлвин Филлипс из «Лидса». Они подорожали на €10 млн.

Также в рейтинг из 24 игроков попали четыре украинской сборной — Илья Забарный (€+5 млн), Александр Зинченко (€+3 млн), Роман Яремчук (€+2,5 млн) и Георгий Бущан (€+2,5 млн). Россиян в этом списке нет.

Чемпионами Европы стала сборная Италии, обыграв в решающем матче сборную Англии.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, почему сборная Франции не смогла выйти в 1/4 финала Евро-2020, уступив в серии пенальти Швейцарии.