Колыванов: Бердыев доказал свою состоятельность, это хороший вариант для сборной

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Уфы», а также юношеской и молодежной сборных России Игорь Колыванов положительно относится к возможному назначению на пост наставника главной национальной команды экс-тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева. По мнению Колыванова, тот факт, что специалист два последних года остается без работы, не должен никого смущать, поскольку Бердыев давно доказал свой высокий уровень.

«Мы все прекрасно знаем, что Бердыев — один из тех людей, которые доказали свою состоятельность. Он выигрывал как тренер, два раза стал чемпионом России с «Рубином», и с «Ростовом» хорошие результаты показывал, выиграл серебряные медали. Поэтому я положительно смотрю на эту кандидатуру.

Он давно не тренировал? Два года — не такой уж и большой срок. И надо понимать, что сборная — это сборная, а клубы — это совсем другое. Бердыев — человек опытный, разбирается в футболе и знает наш рынок, наших футболистов. Не думаю, что эти два года не смотрел футбол. Он же скрупулезно относится к своей работе, наверное, просматривал все матчи и знает всех кандидатов в сборную. Это человек свой, и если у него будет желание поработать в сборной, это хороший вариант», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

У нового наставника сборной России, кем бы он ни оказался, остается совсем немного времени для подготовки команды к очередному матчу отборочного турнира ЧМ-2022: наша команда сыграет с Хорватией 1 сентября. По мнению Колыванова, основная сложность для нового тренера российской сборной будет заключаться не в сжатых сроках подготовки к игре.

«В сборной нужно будет угадать с составом. Я много работал с юношеской и молодежной сборными — это особая история. Ему нужно будет выбрать оптимальный состав на матч с хорватами — это будет непростая и тяжелая игра с одной из сильнейших команд в нашей отборочной группе. А вообще, строить в сборной планы и перспективы всегда непросто. Из-за травмы кто-то может не попадать в состав. Есть обойма 20-25 человек, и из них надо всегда выбирать, кто находится в наиболее оптимальной форме», — констатировал Колыванов.

Накануне состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором, в частности, были обозначены сроки назначения нового главного тренера сборной. Ожидается, что это произойдет до начала нового сезона Российской премьер-лиги, которое запланировано на 23 июля.

Ранее бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Станислава Черчесова во главе национальной команды.