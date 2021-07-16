Червиченко о реформе РПЛ: бред сивой кобылы, напоминает отъем денег у лоха

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможные изменения формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Наши футбольные деятели заплатили каким-то проходимцам сотни тысяч евро, чтобы они этот маразм написали. Могли бы за сумму в десять раз меньше кого-нибудь и в России найти. Ко мне бы обратились, я бы им десять различных вариантов написал.

Что мне не нравится в этом формате? Да, ну – бред сивой кобылы. Особенно стыковые матчи за право сыграть в Лиге конференций между седьмым и четвертым местами. Например, ваш клуб боролся за тройку, возможно, вам не хватило буквально очка, и теперь может остаться без еврокубка. А в Европу пойдет команда, которая отстала на 10 очков. По всем пунктам — бред! Это напоминает отъем денег у лоха», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России.