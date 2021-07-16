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Колесников — о своих приметах: с 2013 года ношу одни и те же носки на соревнованиях

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Global Look Press

Российский пловец, десятикратный чемпион Климент Колесников поделился своими приметами перед стартом Олимпийских игр в Токио.

«Я стараюсь не думать о таких вещах. Но с 2013 года я ношу одни и те же носки на все соревнования. Они выросли со мной! Вы можете увидеть их на моих фотографиях с соревнований. Это был подарок от нашей команды, когда мы были в США в тренировочном лагере в 2011–2012 году — мы встретили там новый год. Поэтому все друг другу дарили подарки, и мне достались эти носки. И сначала я подумал: «Это забавно!» Но потом я начал их носить на соревнованиях, и это, наверное, стало моим талисманом.

И еще, наверное, это мой прыжок в воду перед заплывом на спине — я всегда прыгаю головой вперед, а не ногами вперед, как это делают другие. Я начал так делать в 2016 году, потому что если ты прыгаешь вперед ногами, то вода может попасть тебе под шапочку. Мне это не нравится, поэтому я начал нырять вперед головой. Но, пожалуй, это не столько ритуал, сколько удобная привычка», — приводит слова Колесникова Olympics.com.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее чемпион Олимпийских игр по волейболу — 2012 Максим Михайлов поделился ожиданиями от возможных ограничений на грядущей Олимпиаде в Токио.

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