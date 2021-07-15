Вратарь «Коламбуса» Мерзликин рассказал, как погибший одноклубник спас ему жизнь

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин рассказал, как его одноклубник Матисс Кивлениекс спас жизнь ему и его беременной жене

«В тот трагический момент я стоял примерно в десяти метрах от Матисса. Он спас жизнь мне, моей жене и моему будущему сыну. Он погиб как герой. Второе имя моего сына будет Матисс», — цитирует Мерзликина Apollo.lv.

Кивлениекс погиб 4 июля во время празднования Дня независимости США. Ранее судмедэксперты установили, что голкипер скончался от попадания петарды в грудь.

Кивлениекс дебютировал во взрослом хоккее в сезоне 2011/12 в составе рижской «Призмы». Затем он перешел в американский клуб «Форест Лейк Лейкерс», который выступает в юниорской хоккейной лиге Миннесоты. В 2017 году голкипер стал игроком фарм-клуба «Коламбуса» «Кливленд Монстерс». В основную команду он вызывался с сезона-2019/20.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кивлениекс принял участие в двух матчах, в которых одержал одну победу при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,40.

На домашнем чемпионате мира по хоккею 2021 года Кивлениекс сыграл в четырех встречах, в которых одержал одну победу при 92,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,18.

Ранее Астрида Мелдере, мать Кивлениекса, рассказала о своем погибшем сыне.