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Юрист считает, что без нарушений со стороны пловцов не было бы махинаций с их пробами

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В том, что с допинг-пробами российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева были произведены махинации в Московской антидопинговой лаборатории, есть их вина, считает спортивный юрист Илья Чичеров. Он убежден, что если бы не было нарушений со стороны спортсменов, никаких манипуляций с пробами не проводилось бы.

«Буквально месяца полтора назад у нас было похожее дело, когда спортсмена наказали за допинг после того, как вскрылись данные о махинациях в Московской антидопинговой лаборатории — это дело биатлониста Тимофея Лапшина. У него было небольшое нарушение, но он о нем и не знал. Соответственно, коллеги из Московской лаборатории по своей инициативе решили эти данные подтереть, чтобы в итоге не сообщать никуда о нарушении — тогда он еще был российским спортсменом, уже после стал корейским. И когда вскрылись данные о манипуляциях, к нему предъявили претензии. Он логично ответил, что вообще об этом не знал, а в тот день, когда брали допинг-пробу, он указал, что недавно употреблял препарат от насморка. В итоге ему все равно дали дисквалификацию на год при максимально возможном сроке до четырех лет.

CAS и его выездная бригада, в теории, может сейчас допустить спортсменов до Олимпиады, но для этого нужны основания. По делу Лапшина было максимально положительное решение, потому что он употребил спрей от насморка в критической ситуации, когда другого лекарства не было, и везде это указал. К тому же, это был внесоревновательный период. Нужно понимать, что если просто терлись данные без ведома пловцов — это одна ситуация. Но если с их стороны были нарушения, и именно поэтому терлись данные — а, скорее всего, так и было, — то очень большая вероятность, что все равно наказание останется в силе», — сказал Чичеров «Газете.Ru».

По мнению юриста, у спортсменов остается слишком мало времени на то, чтобы оспорить наказание. И если учитывать высокую вероятность нарушений с их стороны, шансов оправдаться у них совсем немного.

«Вчера было вынесено решение о дисквалификации, и, по идее, с этого момента начинается их отстранение. Если хоть на какой-то процент их признают виновными в допинговом нарушении, у них нет шансов участвовать в Олимпиаде. Хорошо, что есть выездная бригада CAS, которая рассматривает дело в течение 24 часов. Но не факт, что спортсменов допустят до Игр, без какого-то нарушения с их данными в Московской лаборатории ничего бы не делали. Если нарушение было и они не смогут исчерпывающе доказать, что они его не совершали, шансов на отмену дисквалификацию нет. Кроме того, у юристов остались считанные дни на то, чтобы разработать позицию и собрать доказательства», — констатировал Чичеров.

Ранее серебряный призер Лондона-2012, трехкратный чемпион мира Евгений Коротышкин заявил, что отстранение российских пловцов за несколько дней до старта Олимпиады не является случайным.

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