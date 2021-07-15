Юрист заявил, что хоккеист Марков был обязан уведомить РУСАДА о завершении карьеры

Российский хоккеист Андрей Марков, дисквалифицированный на полтора год, был обязан уведомить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о завершении карьеры. Об этом заявил «Газете.Ru» спортивный юрист Илья Чичеров.

«Это решение было вынесено РУСАДА, поскольку Федерация хоккея России (ФХР) передала РУСАДА часть полномочий по вынесению решений по антидопинговым спорам. И действительно, формально есть основания для того, чтобы спортсмена — теперь уже тренера — дисквалифицировать. Потому что несмотря на то, что он завершил карьеру, он должен был уведомить об этом РУСАДА через систему ADAMS, чтобы к нему больше не приходили инспекции допинг-контроля и визитов офицеров. Он набрал слишком много нарушений и после этого получил дисквалификацию, согласно которой, в этот срок он не может заниматься и тренерским ремеслом», — констатировал Чичеров.

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года, однако не сообщил об этом в РУСАДА. В результате он пропустил несколько посещений допинг-офицеров, за что и был наказан. Сам Марков заявлял, что не знал о необходимости сообщать в антидопинговое агентство об уходе из спорта. Он уже успел войти в тренерский штаб «Витязя», однако в связи с этой ситуацией с тренерской деятельностью ему придется повременить.

«Обжалование возможно в Национальный центр спортивного арбитража — это российский спортивный суд, не очень давно созданный. Но не могу сказать, насколько хороши перспективы, потому что решение уже есть. Обычное наказание – два года. Но в его положение вошли и дали всего полтора года. Не знаю, какие еще возможны варианты. Иногда бывает, что юристы могут что-то интересное придумать. Но стандарт по такому нарушению — два года. И в срок наказания он не может заниматься никакой деятельностью, связанной с хоккеем», — заключил Илья Чичеров.

Ранее бывший начальник отдела антидопингового обеспечения Универсиады в Красноярске — 2019 и экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб Максим Веревкин оценил шансы Андрея Маркова оспорить дисквалификацию.