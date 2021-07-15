news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Почти половина россиян поддерживает отставку Черчесова из сборной 16:23
На Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет 16:22
В Шереметьево оценили ситуацию с работой аэропорта после подтопления 16:19
Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса 16:17
Часть магазинов «Магнит» может закрыться из-за сделки с «Дикси» 16:17
Талибы* захватили город и КПП на границе с Пакистаном 16:17
Экономист рассказал, как Запад может затормозить технологическое развитие России 16:11
Юрист считает, что без нарушений со стороны пловцов не было бы махинаций с их пробами 16:04
Эколог рассказал, как косметика может попасть в питьевую воду 16:02
Лукашенко назначил Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ 16:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Юрист заявил, что хоккеист Марков был обязан уведомить РУСАДА о завершении карьеры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Российский хоккеист Андрей Марков, дисквалифицированный на полтора год, был обязан уведомить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о завершении карьеры. Об этом заявил «Газете.Ru» спортивный юрист Илья Чичеров.

«Это решение было вынесено РУСАДА, поскольку Федерация хоккея России (ФХР) передала РУСАДА часть полномочий по вынесению решений по антидопинговым спорам. И действительно, формально есть основания для того, чтобы спортсмена — теперь уже тренера — дисквалифицировать. Потому что несмотря на то, что он завершил карьеру, он должен был уведомить об этом РУСАДА через систему ADAMS, чтобы к нему больше не приходили инспекции допинг-контроля и визитов офицеров. Он набрал слишком много нарушений и после этого получил дисквалификацию, согласно которой, в этот срок он не может заниматься и тренерским ремеслом», — констатировал Чичеров.

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года, однако не сообщил об этом в РУСАДА. В результате он пропустил несколько посещений допинг-офицеров, за что и был наказан. Сам Марков заявлял, что не знал о необходимости сообщать в антидопинговое агентство об уходе из спорта. Он уже успел войти в тренерский штаб «Витязя», однако в связи с этой ситуацией с тренерской деятельностью ему придется повременить.

«Обжалование возможно в Национальный центр спортивного арбитража — это российский спортивный суд, не очень давно созданный. Но не могу сказать, насколько хороши перспективы, потому что решение уже есть. Обычное наказание – два года. Но в его положение вошли и дали всего полтора года. Не знаю, какие еще возможны варианты. Иногда бывает, что юристы могут что-то интересное придумать. Но стандарт по такому нарушению — два года. И в срок наказания он не может заниматься никакой деятельностью, связанной с хоккеем», — заключил Илья Чичеров.

Ранее бывший начальник отдела антидопингового обеспечения Универсиады в Красноярске — 2019 и экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб Максим Веревкин оценил шансы Андрея Маркова оспорить дисквалификацию.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
МВД предлагает окончательно упразднить техосмотр
Отмена техосмотра может повлиять на цену полиса ОСАГО
«Все благодаря Меркель»: как асфальт в селе под Омском вышел на международный уровень
Песков считает, что халатность омских властей привела к обращению сельчан к Меркель
«ФРГ стоит задуматься»: в Киеве требуют новую компенсацию за потерю транзита газа
На Украине посчитали, сколько Европа должна Киеву за «Турецкий поток»
Несколько полос затопило в аэропорту Шереметьево после ливня
Гособвинение запросило для бизнесмена Калви шесть лет условно
«Яблоко» предложило ввести нерабочие дни из-за коронавируса
В Германии число погибших из-за наводнения увеличилось до 33
Новости и материалы
Почти половина россиян поддерживает отставку Черчесова из сборной
На Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет
В Шереметьево оценили ситуацию с работой аэропорта после подтопления
Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса
Часть магазинов «Магнит» может закрыться из-за сделки с «Дикси»
Талибы* захватили город и КПП на границе с Пакистаном
Экономист рассказал, как Запад может затормозить технологическое развитие России
Юрист считает, что без нарушений со стороны пловцов не было бы махинаций с их пробами
Эколог рассказал, как косметика может попасть в питьевую воду
Лукашенко назначил Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ
В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Российское посольство в ЮАР призывает граждан не покидать дома из-за ситуации в стране
Сильный ветер повалил 20 деревьев в Москве
Чемпион мира Коротышкин об отстранении пловцов из-за допинга: это смахивает на подставу
В Новой Гвинее нашли неизвестный вид птиц
Уволились жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные из Пермского края
Червиченко о вакцинации в ЦСКА: они должны учитывать, что потеряют шесть очков
СК предъявил обвинение депутату Тобольской думы, сбившему сотрудника ГИБДД
Все новости
«Ехал на работу на велосипеде»: 80-летний ученый не выжил после удара самоката
Правнук Тютчева, ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве
Он хотел быть полезным, а его возненавидели: судьба Скрепыша из Microsoft Office
Microsoft хочет вернуть назойливую скрепку в офисный пакет
На космос и фонд имени себя: Безос начал раздавать деньги
Безос пожертвовал $200 млн музею воздухоплавания
Опасна любая косметика. Как бьюти-индустрия убивает планету
Почему нельзя выбрасывать банки из-под кремов
Нас ждет коллапс. Ученые предсказали крах общества к 2040 году
Ученые предупредили об упадке цивилизации к середине XXI века
«Человек президента»: кто займет место Авакова
Верховная рада приняла отставку главы МВД Авакова
«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19
Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире
Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19
«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея
Лев Лещенко рассказал, как он пришел к записи совместной песни с рэпером
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
Санкции или бомбардировки: в США решают, что делать с Кубой
Мэр Майами Фрэнк Суарес объяснил свою идею о бомбардировке Кубы
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
От «Трои» до «Бесславных ублюдков»: лучшие роли Дайан Крюгер
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях