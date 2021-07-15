Свищев назвал отстранение российских пловцов спровоцированной комбинацией

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался на счет отстранения российских пловцов Александра Кудашева и Вероники Андрусенко.

«Очевидно, что уже есть такая практика: все скандалы начинаются прямо до начала или во время какого-то крупного спортивного мероприятия. Они специально ждали преддверия Игр, чтобы еще раз напомнить миру, что у нас в стране с борьбой с допингом не все хорошо. Ведь у нас скоро заканчивается дисквалификация, российское антидопинговое агентство восстанавливается в своих правах, идет позитивная реструктуризация этого агентства и так далее.

Если наши спортсмены были пойманы на употреблении запрещенных препаратов, то это обязательно должно быть наказуемо. Но если здесь речь идет о старом списке, то такое показательное мероприятие выглядит очень странно.

Почему это не было сделано раньше, если фамилии этих спортсменов светились в старом списке? Почему это надо было сделать до Олимпиады, когда они туда успешно отобрались и являлись членами национальной команды? Наложение таких фактов говорит о том, что это спровоцированная комбинация», — приводит слова депутата Sport24.

14 июля организация объявила на официальном сайте об отстранении Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Андрусенко вошла в состав сборной на эстафету 4х200 м вольным стилем, а Кудашев попал в заявку на 200 м баттерфляем.

Ранее Вероника Андрусенко заявила, что никогда не нарушала антидопинговые правила.