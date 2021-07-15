Американский фигурист Браун считает, что Плющенко станет прекрасным тренером

Американский фигурист, бронзовый призер командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Честно, я не слежу сейчас за Плющенко пристально, не знаю в деталях, чем он занимается. Но, конечно, я его большой фанат с детства. И это действительно было особенным моментом — находиться на Играх в Сочи — 2014 с ним на одном катке и соревноваться. Мы оказались в одной разминке на командном турнире, и у меня просто голова взрывалась, я думал: «О боже, это какая-то фантастика!».

Я наблюдал за выступлениями Плющенко долгие годы, у него была очень продолжительная карьера. Я надеюсь, что он будет прекрасным тренером и построит отличное сообщество фигуристов в России для следующего поколения детей», — отметил Браун.

Ранее американский фигурист заявил, что можно считать, что именно США сломили Германию во Второй мировой войне.