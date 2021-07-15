news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Федерации профсоюзов назвали законным отстранение непривитых сотрудников на удаленке 14:51
Игроки сборной Англии получили более 12 тыс. сообщений с оскорблениями во время Евро 14:50
Минфин назвал ипподром предприятием стратегической важности 14:49
Познер объяснил, почему к России отрицательно относятся за границей 14:46
В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина за рубежом 14:42
В Москве ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за аномальной жары 14:38
Под Новосибирском отец ударил 10-летнего мальчика, который якобы обидел его сына 14:35
Валуев назвал отстранение российских пловцов чистейшей политикой 14:34
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты 14:29
Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Бухаресте 14:26
Бесплатная ставка 1000 р.

Американский фигурист Браун считает, что Плющенко станет прекрасным тренером

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Американский фигурист, бронзовый призер командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Честно, я не слежу сейчас за Плющенко пристально, не знаю в деталях, чем он занимается. Но, конечно, я его большой фанат с детства. И это действительно было особенным моментом — находиться на Играх в Сочи — 2014 с ним на одном катке и соревноваться. Мы оказались в одной разминке на командном турнире, и у меня просто голова взрывалась, я думал: «О боже, это какая-то фантастика!».

Я наблюдал за выступлениями Плющенко долгие годы, у него была очень продолжительная карьера. Я надеюсь, что он будет прекрасным тренером и построит отличное сообщество фигуристов в России для следующего поколения детей», — отметил Браун.

Ранее американский фигурист заявил, что можно считать, что именно США сломили Германию во Второй мировой войне.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Ехал на работу на велосипеде»: 80-летний ученый не выжил после удара самоката
Правнук Тютчева, ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве
Санкции или бомбардировки: в США решают, что делать с Кубой
Мэр Майами Фрэнк Суарес объяснил свою идею о бомбардировке Кубы
Он хотел быть полезным, а его возненавидели: судьба Скрепыша из Microsoft Office
Microsoft хочет вернуть назойливую скрепку в офисный пакет
Появилось видео смерча в подмосковных Мытищах
В Европарламенте предложили не признавать итоги выборов в Госдуму
В Кремле уточнили, будут ли доступны в России иностранные вакцины от коронавируса
ФАС согласовала покупку «Дикси» «Магнитом»
Новости и материалы
В Федерации профсоюзов назвали законным отстранение непривитых сотрудников на удаленке
Игроки сборной Англии получили более 12 тыс. сообщений с оскорблениями во время Евро
Минфин назвал ипподром предприятием стратегической важности
Познер объяснил, почему к России отрицательно относятся за границей
В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина за рубежом
В Москве ухудшилось качество атмосферного воздуха из-за аномальной жары
Под Новосибирском отец ударил 10-летнего мальчика, который якобы обидел его сына
Валуев назвал отстранение российских пловцов чистейшей политикой
Индия запретила Mastercard выпускать новые карты
Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Бухаресте
Паралимпийскую чемпионку не пустили в магазин на инвалидной коляске
Казахстан зарегистрировал «Спутник Лайт»
На Москву обрушился ливень с грозой
Американский фигурист: можно считать, что именно США победили Германию во Второй мировой войне
В МИД обвинили США в попытках организовать цветную революцию на Кубе
Человек упал на пути на «фиолетовой» линии московского метро
Отстраненный российский пловец заявил, что всю жизнь был за чистый спорт
В Москве начата проверка после падения грузового лифта с людьми
Все новости
«Человек президента»: кто займет место Авакова
Верховная рада приняла отставку главы МВД Авакова
Опасна любая косметика. Как бьюти-индустрия убивает планету
Почему нельзя выбрасывать банки из-под кремов
На космос и фонд имени себя: Безос начал раздавать деньги
Безос пожертвовал $200 млн музею воздухоплавания
Нас ждет коллапс. Ученые предсказали крах общества к 2040 году
Ученые предупредили об упадке цивилизации к середине XXI века
«Растет уровень смертности»: ВОЗ объявила третью волну COVID-19
Глава ВОЗ заявил о «самом начале» новой волны пандемии COVID-19 в мире
Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников
Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19
«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея
Лев Лещенко рассказал, как он пришел к записи совместной песни с рэпером
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
В российских школах не хватает учителей: как восполнить дефицит
В РАНХиГС нехватку школьных учителей оценили в 250 тыс. человек
Кина не будет: расходы правительства на культуру недостаточны
Счетная палата РФ выявила недофинансирование объектов культуры
Что позволяет считать армию России самой современной в мире
Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием
Десятки погибших: последствия наводнения в Германии
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях