Американский фигурист: можно считать, что именно США победили Германию во Второй мировой войне

Американский фигурист, бронзовый призер командного турнира на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как изучал историю Второй мировой войны для интерпретации своей произвольной программы под саундтрек к фильму «Список Шиндлера».

«Глубоко ли я погрузился в эту тему? Да, я много читал о тех событиях — я рос, читая книги и узнавая все больше о Второй мировой войне. Также мы проходили эту тему в школе в течение двух месяцев, но я думаю, что есть намного больше информации, которую нужно изучить. Это можно изучать годами!

Существует так много человеческих историй и так много точек зрения на то, что происходило… Я всегда стараюсь разобраться в этом лучше и глубже понять события тех лет.

В США преподают, что именно Америка стала той страной, которая победила Германию во Второй мировой войне? Думаю, можно считать, что это правда. Хотя это определенное восприятие — под своим углом. В школе ты смотришь на все события и изучаешь их с точки зрения США. Это как смотреть на затемненное зеркало, в котором видишь ярче какие-то отдельные вещи», — отметил Браун.

Ранее американский фигурист высказался об убийствах во время демонстраций в честь движения «Black Lives Matter».