Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье

Бойца UFC Конора Макгрегора выписали из больницы, в которую ирландец попал, сломав ногу в бою с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на президента UFC Даны Уайта. Напомним, Макгрегор официально отстранен от боев в UFC до 2022 года. Срок отстранения ирландца может быть сокращен, если он получит соответствующее ортопедическое разрешение.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее стало известно, что Порье продает экипировку, в которой дрался против Макгрегора.