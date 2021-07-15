Порье продает экипировку, в которой дрался против Макгрегора

Боец UFC в лёгком весе Дастин Порье выставил на продажу свою экипировку, в которой дрался с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 264. Объявление о продаже американец выставил на интернет-платформе eBay. Стоимость комплекта формы составляет 23 300 долларов. Торги завершатся 19 июля. Деньги от продажи формы пойдут на строительство жилья в Уганде.

Напомним, третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Макгрегор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Дастина Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее Макгрегор выложил фото Порье с дочерью, подписав его оскорбительным словом.