Украинского тренера приговорили к семи годам тюрьмы за растление малолетнего

Дарницкий районный суд Киева приговорил 42-летнего футбольного тренера к семи годам лишения свободы за совершение развратных действий в отношении малолетнего игрока, сообщает «Украинская правда».

Преступление произошло в декабре 2015 года, когда детская команда отправилась на спортивные соревнования по футболу во Львов. Обвиняемый ночью зашел в комнату, где находились игроки, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к кровати одного из мальчиков и совершил в отношении малолетнего развратные действия.

Мужчине удавалось скрываться от следствия почти четыре года. Он жил под разными фамилиями и менял адреса, пока в 2019 году его не задержали в Киевской области. Свою вину мужчина так и не признал.

Ранее сообщалось, что бывший боец смешанного стиля Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере. Он был задержан за развратные действия в несовершеннолетней девушки. Позднее он признал себя виновным в сексуальной эксплуатации и хранении детской порнографии.