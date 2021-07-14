Экс-глава ОКР Жуков назвал тревожным отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о ситуации с временным отстранением российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Ситуация тревожная. Надеюсь, что новых фамилий мы не услышим. Федерация правильно поступает, что борется за права своих спортсменов», — цитирует Жукова РИА «Новости».

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте об отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания будет отстаивать права отстраненных спортсменов.