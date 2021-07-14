Чемпион мира заявил, что Месси никогда «не затмит» Марадону

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес считает, что капитан национальной команды Лионель Месси никогда не будет на одном уровне с легендой футбола Диего Марадоной.

«Очень сложно затмить Диего, по всему миру его считают идолом.Если Месси хочет быть лучше Марадоны... Он не сможет добиться этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. У него до сих пор нет титула чемпиона мира», — цитирует Кемпеса ESPN.

В ночь на 11 июля Месси завоевал свой первый трофей в составе сборной Аргентины. В финале Кубка Америки «альбиселесте» победила команду Бразилии со счетом 1:0.

На турнире Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году. В составе национальной команды он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года в Бразилии, трехкратным обладателем серебра Кубка Америки (2007, 2015, 2016), а также завоевал бронзу на континентальном первенстве 2019 года.

Ранее Месси назвал «безумным счастьем» победу в Кубке Америки.