Червиченко: англичане хотели чтобы самый черный забил решающий мяч, но Бог — белый

Бывший президент «Спартака» высказался о незабитом пенальти английским футболистом Букайо Сака в финале чемпионата Европы — 2020 против сборной Италии.

«Блестящая игра Джанлуиджи Доннаруммы и победа итальянцев. Все отлично! И то, что Англия мимо — тоже отлично! Бог же все видит! Если мы припоминаем его изображение, то он точно не темнокожий. Этими заигрываниями с черными, с преклонениями и прочей хренью англичане перегнули планку. Был написан сценарий победоносного завершения чемпионата Европы, чтобы самый черный забил решающий мяч. Затем вся Англия верещит и все встают на колени. Но с этой хренью не угадали и поплатились за это. Бог, насколько я знаю, вроде белый парень. Вот мы и увидели, что подобный сценарий ему не понравился», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее бывший тренер сборной Италии по футболу Арриго Сакки высказался о поражении сборной Англии в финале Евро-2020 против итальянцев.