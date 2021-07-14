Легендарный итальянский тренер раскритиковал наставника сборной Англии

Бывший тренер сборной Италии по футболу Арриго Сакки высказался о поражении сборной Англии в финале Евро-2020 против итальянцев, передает La Gazzetta dello Sport.

«Англичане подражали нам. Они забили гол, а затем в полном составе начали защищаться. Возможно, Саутгейт думал, что они играют против Италии, которая умеет только защищаться и контратаковать. Он показал, что мало знает об идеях Манчини», — сказал Сакки.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении футбольной ассоциации Англии. УЕФА обвиняет англичан во вторжении болельщиков на поле, бросании предметов фанатами, шумном поведении английских болельщиков во время исполнения государственного гимна Италии, зажигании фейерверков болельщиками.