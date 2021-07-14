Баскетболист НБА отреагировал на травлю темнокожего игрока сборной Англии

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони отреагировал на травлю футболиста сборной Англии Маркуса Рашфорда после финала Евро-2020 против Италии.

«Мы болеем за кого-то или против кого-то. Но в пылу азарта часто забываем, что эти люди являются в первую очередь просто людьми. Мы с тобой, Маркус», — написал Энтони в Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее советский и российский автор-исполнитель, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза высказался после победы сборной Италии над англичанами в финале чемпионата Европы — 2020.