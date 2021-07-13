РФС предложил убрать количественные ограничения на легионеров и ввести «налог на роскошь»

В РФС рассказали о планах относительно легионеров в российских чемпионатах. Голландская компания Hypercube провела исследования клубного футбола в России и вынесла предложения для улучшения качества игры в стране.

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам — дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube: убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков», — говорится в заявлении РФС.

РФС заявил, что один из вариантов реформирования — введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут.

«На данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты. Мы открыты к любым конструктивным обсуждениям и реформам», — говорится в заявлении РФС», — сказано в сообщении.

Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказался о возможной реформе чемпионата страны по швейцарской системе.