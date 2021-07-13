Абрамович выделил 175 миллионов евро на покупку Холанда

Лондонский «Челси» продолжает искать футболиста на позицию форварда. Владелец действующих обладателей трофея Лиги чемпионов Роман Абрамович хочет видеть в команде только норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Российского олигарха не интересуют другие кандидатуры. По информации Foot Mercato Абрамович выделил 175 миллионов евро для совершения трансферной сделки. При этом, «Боруссия» назвала цену на Холанда — 160 миллионов евро. Часть выделенных средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи футболистов лондонского клуба.

В сезоне 2020/21 немецкой Бундеслиги Эрлинг Холанд сыграл 28 матчей за дортмундскую команду, в которых забил 27 мячей, а также сделал шесть результативных передач. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец провел восемь матчей за «Боруссию», в которых сумел отличиться десять раз, при этом сделать два ассиста.

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