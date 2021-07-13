Член парламента посоветовала темнокожему игроку сборной Англии меньше играть в политику

Член парламента Великобритании Натали Росс отправила в чате парламентариев в WhatsApp сообщение, в котором она критикует игрока сборной Англии Маркуса Рашфорда после поражения в финале Евро-2020 против Италии, передает Daily Mail.

«Они проиграли. Рашфорду следовало бы тратить больше времени на футбол и меньше — на игру в политику», — написала Росс.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые вышли в финал.

Ранее футболист сборной Англии Мэйсон Маунт раскритиковал фанатов англичан за расистские оскорбления игроков после финала Евро-2020 против Италии.