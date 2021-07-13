Маунт раскритиковал болельщиков сборной Англии за расистские оскорбления

Футболист сборной Англии Мэйсон Маунт раскритиковал фанатов англичан за расистские оскорбления игроков после финала Евро-2020 против Италии.

«Ужасно видеть некоторые расистские оскорбления, направленные против моих товарищей по команде. Они не заслуживают ничего, кроме похвалы и восхищения, и мы все вместе выступаем против ужасных издевательств, которые они получили», — написал Маунт в Instagram.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее Форвард сборной Англии Харри Кейн резко высказался о людях, которые после проигранного финала Евро-2020 Италии оскорбляли в соцсетях темнокожих футболистов команды.