Игрока сборной Италии заметили курящим сигарету в чемпионской раздевалке

В социальных сетях появилось видео, где триумф итальянской команды отмечают Франческо Ачерби и Эмерсон Палмери. Позади них в кадре появился курящий сигарету Джованни Ди Лоренцо.

В комментариях болельщики шутят, что защитник научился плохому от тренера Маурицио Сарри, хотя ни в одном из клубов игрок и специалист не пересекались. Ди Лоренцо пришел в «Эмполи» спутся два года после ухода оттуда Сарри, а затем перешел в «Наполи» спустя год после ухода оттуда специалиста.

12 июля в Риме проходит чествование сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы-2020.

Сначала с национальной командой встретились президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги. После этого «скуадра адзурра» поехала на автобусе с кубком чемпионов Европы по улицам столицы, где чемпионов приветствовали тысячи болельщиков.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2.

Ранее сообщалось, что сборная Италии провела чемпионский парад по улицам Рима.