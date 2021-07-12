Несколько человек погибли во время празднования победы Италии в финале Евро

Несколько человек погибли во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы — 2020.

Как сообщает Gazzetta dellо Sport, в Катании молодые люди ехали отмечать победу национальной команды и попали ДТП. В результате столкновения автомобиля, двух скутеров и мотоцикла один человек погиб и четверо пострадали.

На севере страны также произошла смертельная авария. По данным издания, она также связана с празднованием победы. Два автомобиля столкнулись в провинции Алессандрии. ДТП привело к смерти 27-летнего молодого человека, еще один из четырех пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Gazzetta dellо Sport также сообщила о трагедии в провинции Фодже. Во время празднования успеха национальной команды застрелили 32-летнего мужчину на скутере.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «скуадра адзурры» это вторая победа на континентальном первенстве. Прежде они становились победителями чемпионата Европы в 1968 году.

Ранее сообщалось, что в Милане 15 человек получили травмы во время празднования победы Италии на Евро.