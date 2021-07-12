Коул назвал душераздирающим зрелищем поражение Англии в финале Евро

Бывший защитник лондонского «Челси» Эшли Коул поделился эмоциями от поражения сборной Англии в финале чемпионата Европы.

По его словам, подопечные Гарета Саутгейта заставили страну гордиться ими.

«Видеть игроков сборной такими — душераздирающее зрелище. Но они проявили так много гордости и страсти ради футболки национальной команды.

Сборная Италии была этим вечером чуть лучше, но мы должны гордиться. Эти парни вернутся, и они будут лучше, чем сейчас», — передает слова Коула пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.