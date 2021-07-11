Люк Шоу установил рекорд финалов чемпионатов Европы

Игрой сборной Англии Люк Шоу открыл счет в финальном матче Евро-2020 против сборной Италии по прошествии 1 минуты 57 секунд после начала встречи.

Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Евро.

После 40 минут игры Англия ведет со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы.