Защитник сборной Италии Кьеллини установил историческое достижение

Защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном в истории финалов чемпионатов Европы.

В матче против сборной Англии он вышел на поле в возрасте 36 лет и 331 дней, обойдя по этому показателю Джанлуиджи Буффона (34 года 154 дня).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. На второй минуте матча счет открыл англичанин Люк Шоу.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее футболисты сборных Италии и Англии преклонили колено перед финалом Евро-2020.