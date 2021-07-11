Промоутер Хрюнов считает, что провокации Макгрегора не повлияли на ход боя с Порье

Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о трештоке экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора перед поединком против американца Дастина Порье.

«Тот трешток, который вел Макгрегор перед встречей с Дастином, никак не мог повлиять на спортивную составляющую. Разве что только помог продать больше платных трансляций. Конор вновь обратил внимание на себя тем выдающимся способом, который сам и изобрел. Макгрегор — основоположник «пограничного» трештока, автор этого исторического явления», — сказал промоутер.

До поединка против Порье Макгрегор оскорблял американского бойца и его супругу. После боя он называл Джоли Порье «неверной тварью», а также сказал, что та пишет ему личные сообщения.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Ранее глава UFC Дана Уайт раскритиковал Макгрегора за оскорбления в адрес жены Порье.