Роналду призвал не принижать заслуг «коротышки» Месси после победы на Кубке Америки

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналду поделился мнением о том, что победа в Кубке Америки стала для нападающего Лионеля Месси первой в составе сборной Аргентины.

«Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.

Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир», – цитирует Роналдо Marca.

В финальной встрече Кубка Америки, которая прошла в ночь на 11 июля в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», сборная Аргентины переиграла команду Бразилии со счетом 1:0. Месси завоевал первый значимый трофей в составе национальной команды. Прежде ему удалось только стать победителем Олимпийских игр.

На завершившемся турнире Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Месси играл с травмой в финальном матче Кубка Америки против команды Бразилии.