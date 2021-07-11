Вице-президент RusFighters не видит смысла в продолжении карьеры Макгрегора

Известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, какое значение для карьеры Конора Макгрегора будет иметь второе подряд поражение нокаутом от Дастина Порье.

«Это конец карьеры для Макгрегора? Это зависит только от Конора. Если захочет, вернется в топ, нет — так нет. Но я лично большого смысла в его дальнейших выступлениях не вижу. И с финансовой точки зрения, и со всех остальных у него все в порядке.

Особенно учитывая недавнюю продажу контрольного пакета акций его фирменного виски (по информации СМИ, сделка принесла Макгрегору и его соучредителям около $600 млн. — «Газета.Ru»).

Понятно, что денег много не бывает, но у Конора с этим все отлично. Так что не вижу смысла ему продолжать карьеру», — сказал Жернаков.

Ранее промоутер раскритиковал идею четвертого поединка между Макгрегором и Порье.