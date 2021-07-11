Капелло считает, что у англичан может возникнуть страх собственных трибун в финале Евро

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии. Итальянский специалист отметил, что команда Саутгейта пропустила лишь один гол — и тот со штрафного. Капелло отметил, что самое главное — то, что вся команда понимала, что надо хорошо защищаться. По его мнению, полузащитники и даже форварды вносили в это свой вклад.

«Италия же удивила всех намного более яркой и живой игрой, нежели прежде. Я с удовольствием смотрел за ее игрой, хотя и пришлось понервничать во время матча с Испанией. Не хочу сказать, что Испания должна была пройти дальше, но она определенно заставила Италию отдать инициативу.

«Уэмбли» для Англии может стать и преимуществом, и недостатком. Все зависит от уверенности самой команды в себе и от того, не возникнет ли у нее «страх сцены» перед собственными фанатами. Обычно у Англии с этим были проблемы», — приводит слова Капелло The Telegraph.

Напомним, сборная Англии провела все матч европейского первенства на домашнем стадионе «Уэмбли», за исключением четвертьфинала с Украиной (4:0). То противостояние проходило в Риме.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам национальной команды с просьбой не освистывать гимн Италии перед началом финального матча чемпионата Европы — 2020.