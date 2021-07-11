Манчини считает, что Италия сможет выиграть финал Евро-2020, если будет веселиться на поле

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, за счет чего его подопечные могут обыграть англичан в финальном матче чемпионата Европы — 2020.

«Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить 11 июля. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление.

Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.

Ранее главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт отреагировал на письмо королевы Великобритании Елизаветы II.