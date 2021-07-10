Тренер сборной Англии отреагировал на письмо от королевы
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт отреагировал на письмо королевы Великобритании Елизаветы II, которое она отправила национальной команде перед финальным матчем Евро-2020 против Италии, передает Mirror.
«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути», — сказал Саутгейт.
Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.
Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0), а в полуфинале обыграла Данию (2:1).
Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1), а в полуфинале обыграли в серии пенальти Испанию.
Ранее тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что англичане сильнее итальянцев.