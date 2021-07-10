Видео: фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим

Фанаты московского «Спартака» поддержали певицу МакSим, которая заболела коронавирусом и сейчас находится в коме.

Красно-белые спели песню «Знаешь ли ты» в Екатеринбурге. Видео выложено в Instagram Евгения Кексина.

Певица МакSим подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее 38-летняя певица сообщила, что выступала на концерте в Казани 12 июня с температурой 39, но подтвержденного коронавируса у нее нет. Она почувствовала симптомы простуды накануне, но решила не отменять выступление. 13 июня МакSим снова сдала тест на COVID-19, и результат был отрицательным. Ее ввели в медикаментозный сон. Врачи диагностировали пневмонию.

Песня певицы МакSим «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов «Спартака».

Ранее футбольный клуб «Спартак» выразил поддержку певице МакSим, которая находится в коме с поражением легких на 75 процентов.

«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами», — говорится в сообщении.