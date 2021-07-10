Экс-вратарь сборной России раскритиковал «Зенит» после ухода Лунева в «Байер»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о переходе бывшего игрока петербургского «Зенита» Андрея Лунева в леверкузенский «Байер», передает Sport24.

«В последние два-три года мне сложно понять политику «Зенита» относительно российских футболистов. У клуба нет стратегии трансферов россиян. Для «Зенита» уход Лунева — это потеря. Я не знаю, чья была инициатива не продлевать контракт, но Андрей принял правильное решение для собственного прогресса», — сказал Габулов.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о переходе российского вратаря Андрея Лунева в немецкий «Байер».