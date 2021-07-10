Во время финала Евро-2020 может оказаться около миллиона муравьев

Стало известно, что во время финального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Италии может оказаться около миллиона летающих муравьев. Об этом сообщает Sky News.

По данным источника, большое скопление летающих насекомых обнаружено над большой частью территории Лондона, в том числе в районе «Уэмбли».

Решающая встреча Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет на «Уэмбли». Финал состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).