В «Спартаке» назвали условие, при выполнении которого Газизов получит серебряную медаль РПЛ

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов назвали условие, при выполнении которого бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов получит серебряную медаль Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

«Я готов ходатайствовать перед руководством о вручении медали Шамилю Газизову в случае, если он выполнит хотя бы одно свое обещание касательно стоимости некоторых игроков и их результативности. Кого я имею в виду? Внимательные болельщики прекрасно понимают, о ком идет речь», — сказал Фетисов.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун направил в суд письменное обращение по иску акционерного общества «Капитальные активы» к клубу и бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову.