Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020 по версии WhoScored

Хавбек Александр Зинченко признан лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020 по версии WhoScored.

Зинченко набрал 6,98 балла. Второе место занял Андрей Ярмоленко (6,87), замкнул тройку Евгений Макаренко (6,77).

Полузащитник английского «Манчестер Сити» провел на Евро-2020 пять матчей, забив один мяч.

Украина дошла до 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями, и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии.