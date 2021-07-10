Церковь во Флориде: только бог спасает больше, чем Василевский

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» опубликовал в сториз Instagram фото, на котором изображено объявление методистской церкви во Флориде.

«Только бог спасает больше, чем Василевский», — гласит надпись в объявлении.

«Люблю это», — ответил Василевский.

Напомним, «Тампа-Бэй» обыграла в финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Ранее вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский обновил собственный уникальный рекорд в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).