Наставник сборной Италии рассказал, за счет чего можно победить Англию в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Англии, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры. Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем — это единственный способ победить в финале», — сказал Манчини.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита финала Евро-2020.