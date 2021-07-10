Слуцкий признался, что ему не предлагали возглавить сборную России

Наставнику казанского «Рубина» Леониду Слуцкому не предлагали возглавить сборную России, написал журналист Константин Генич в Telegram.

«Всегда умиляют заголовки «Карпин и Слуцкий отказались возглавить сборную». Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу». На вопрос «вы действительно отказались» он сходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было», — рассказал Генич.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

На чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову, который покинул пост главного тренера сборной России.