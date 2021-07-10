Экс-тренер «Локомотива» — о новом наставнике сборной: заморские тренеры уже надоели

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную России по футболу, передает «Советский спорт».

«Если мы хотим увидеть финансовый скандал, тогда нужно звать иностранца. Если мы хотим иметь тренера, с которого можно будет спросить, тогда нужно назначать нашего специалиста. Я однозначно за россиянина, эти заморские тренеры уже надоели», — сказал Овчинников.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

На чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее бывший футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России по футболу.