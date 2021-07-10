Теннисист Евгений Кафельников стал дедушкой

Российский теннисист Евгений Кафельников написал в Twitter о том, что его дочь Алеся родила первенца

«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнете», — написал спортсмен.

Пол ребенка не раскрывается. Отцом младенца стал бизнесмен Георгий Петришин.

Кафельников является самым титулованным теннисистом России. В 1996 году он выиграл Открытый чемпионат Франции, а через три года стал триумфатором Открытого чемпионата Австралии. На Олимпиаде в Сиднее Кафельников обыграл в решающем поединке теннисиста из Германии Томми Хааса. В 2019 году имя Евгения Кафельникова включено в списки Международного зала теннисной славы. После завершения теннисной карьеры Кафельников стал чемпионом России по гольфу.

Ранее прославленный российский теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников прокомментировал заявления волейболиста Алексея Спиридонова, который ранее обвинил его в играх на ставках против самого себя.